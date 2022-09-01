Италия призвала включить Одессу в список ЮНЕСКО | 360°

Мир 01 сентября 2022, 03:15 Поделиться Telegram

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Viber Италия призвала включить Одессу в список ЮНЕСКО Министр культуры Италии Франческини поможет Украине включить Одессу в список ЮНЕСКО Источник фото: РИА "Новости

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Украина решила выдвинуть Одессу на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В подготовке документов властям страны помогает Италия, сообщил министр культуры Дарио Франческини.

«В тесном сотрудничестве между министерствами иностранных дел и культуры были выделены финансовые и человеческие ресурсы для подготовки документов кандидатуры», — привел слова итальянского министра ТАСС.

Правительство Италии поддержало проект, а Минкультуры подготовило пакет необходимых бумаг в рамках так называемой экстренной процедуры. Теперь все собранные документы Украина должна передать в ЮНЕСКО.

Решение о включении Одессы в список ЮНЕСКО должны были принять участники 45-й сессии Комитета всемирного наследия. Встречу планировали провести летом в Казани, но в итоге ее отменили.

Ранее Франческини призывал срочно внести Одессу в список культурных объектов. Он заявлял, что «городу, чья история связана с Италией, грозит разрушение».

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