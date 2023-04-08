Мир 08 апреля 2023, 22:22 Италия пересмотрит детали сделки по продаже НПЗ «Лукойла» из-за США FT: Италия пересмотрит детали сделки по продаже «Лукойлом» НПЗ на Сицилии из-за США РИА «Новости»

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Правительство Италии решило пересмотреть детали сделки по продаже «Лукойлом» нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на острове Сицилия. Итальянские чиновники взяли паузу из-за вмешательства США, сообщила газета Financial Times.

Американские власти попросили итальянских коллег проверить, не связана ли компания-покупатель G.O.I Energy с российским бизнесом.

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О заключении соглашения о продаже НПЗ ISAB стало известно в конце января, «Лукойл» сообщил о намерении продать НПЗ на Сицилии компании G.O.I. Energy, работающей с трейдером Trafigura. Сделку должны были закрыть в конце марта, однако итальянские власти запросили дополнительное время для ее анализа, говорится в материале. Представители трейдера встречались с членами итальянского правительства, стороны рассчитывают завершить процедуру продажи к концу следующей недели.

Госдеп отказался комментировать вмешательство в сделку с участием «Лукойла», хоть компания и не находится под американскими санкциями. В компании G.O.I. Energy заявили, что не связаны с российским бизнесом, инвесторами являются представители Греции, Израиля и Кипра.