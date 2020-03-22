Италия остановила производство товаров не первой необходимости

Власти Италии решили приостановить все производство в стране за исключением тех предприятий, которые производят продукцию первой необходимости. Это было сделано в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте.

«Но мы объявляем о новом шаге. Мы прекратим всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой», — заявил он.

Карантин и другие меры защиты от распространения коронавируса не такая большая жертва, как все то, что делают врачи для борьбы с пандемией, следует со слов Конте. Его цитирует РИА «Новости».

На сегодняшний день Италия фактически стала европейским очагом коронавируса. Только за минувшие сутки количество смертей в стране выросло до рекордных 4825. Количество случаев заражения увеличилось на 4,8 тысячи. Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.

В мире число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 300 тысяч человек.

Роспотребнадзор ранее начал испытывать шесть прототипов вакцин, само лекарство будет готово менее чем через год. Первые результаты опытов ожидаются уже в июне 2020 года.