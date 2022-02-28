Италия обвинила Запад в нарушении международного права

Решение Запада о закрытии своего воздушного пространства для России нарушает международное воздушное право. Такое мнение выразил глава Управления гражданской авиации Италии (ENAC) Пьерлуиджи Ди Пальма.

«Мы также видим, что международные договоры в некоторой степени нарушаются в связи с закрытием воздушного пространства для России, о котором вчера распорядился Запад», — привел ТАСС со ссылкой на агентство ANSA слова главы ENAC.

27 февраля главы МИД 27 стран-участниц Евросоюза одобрили решение полностью закрыть воздушное пространство ЕС для России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «ни один российский самолет не сможет взлетать с европейских аэродромов или садиться на них».

В ночь на 28 февраля стало известно, что воздушное пространство для российских самолетов закрыл Кипр. Исключение составили только гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы.

В качестве ответной меры на такое решение ряда государств, Россия запретила 36 странам использовать свое воздушное пространство, сообщили в Росавиации.