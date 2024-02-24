Мир 24 февраля 2024, 13:44 Италия обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль Мелони: ХАМАС напал на Израиль, потому что Россия начала спецоперацию РИА «Новости»

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Палестинское радикальное движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Il Giornale.

Политик заявила, что действия России как постоянного члена Совета Безопасности ООН, привели к «каскадным» последствиям весь мир, в том числе Ближний Восток.

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«Вспышки конфликтов будут продолжать множиться», — сказала она.

Мелони также отметила, что нападение ХАМАС, учиненная против мирных жителей резня и жестокость со стороны палестинских боевиков привели к тому, что Израиль резко отреагировал.

Ранее Палестина отвергла план послевоенного урегулирования в секторе Газа, озвученный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщал сайт «Аргументы и факты», палестинские власти считают предложение повторной попыткой оккупации анклава.