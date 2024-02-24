24 февраля 2024, 13:44
Италия обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль
Мелони: ХАМАС напал на Израиль, потому что Россия начала спецоперацию
Палестинское радикальное движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Il Giornale.
Политик заявила, что действия России как постоянного члена Совета Безопасности ООН, привели к «каскадным» последствиям весь мир, в том числе Ближний Восток.
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«Вспышки конфликтов будут продолжать множиться», — сказала она.
Мелони также отметила, что нападение ХАМАС, учиненная против мирных жителей резня и жестокость со стороны палестинских боевиков привели к тому, что Израиль резко отреагировал.
Ранее Палестина отвергла план послевоенного урегулирования в секторе Газа, озвученный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщал сайт «Аргументы и факты», палестинские власти считают предложение повторной попыткой оккупации анклава.
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