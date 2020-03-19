Италия обошла Китай по погибшим от коронавируса

19 марта число погибших от COVID-19 в Италии достигло 3405 человек. За сутки зарегистрировано 427 новых случаев смерти от заболевания.

Об этом сообщил глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, пишет rainews.it.

В Китае зарегистрировано 3245 смертей. Таким образом Итальянская Республика обошла КНР по количеству погибших от заболевания COVID-19.

Это печальный рекорд для Италии. 33 190 человек сейчас с положительным тестом на коронавирус. Из них 14 935 находятся в домашней изоляции и 2498 в отделениях интенсивной терапии. Общее количество заразившихся итальянцев составляет 41 035 человек», — сообщил Борелли.

Ранее заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери обяъснил высокую смертность в стране от коронавируса. Это связано с большим количеством пожилых людей в стране. В Италии 7% населения — это люди, которым за 80 лет.