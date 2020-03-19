    19 марта 2020, 21:34

    Италия обошла Китай по погибшим от коронавируса

    Арина Гудилова

    19 марта число погибших от COVID-19 в Италии достигло 3405 человек. За сутки зарегистрировано 427 новых случаев смерти от заболевания.
    Италия обошла Китай по погибшим от коронавируса

    Об этом сообщил глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, пишет rainews.it.

    В Китае зарегистрировано 3245 смертей. Таким образом Итальянская Республика обошла КНР по количеству погибших от заболевания COVID-19.

    Это печальный рекорд для Италии. 33 190 человек сейчас с положительным тестом на коронавирус. Из них 14 935 находятся в домашней изоляции и 2498 в отделениях интенсивной терапии. Общее количество заразившихся итальянцев составляет 41 035 человек», — сообщил Борелли.

    Ранее заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери обяъснил высокую смертность в стране от коронавируса. Это связано с большим количеством пожилых людей в стране. В Италии 7% населения — это люди, которым за 80 лет.