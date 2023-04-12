Мир 12 апреля 2023, 10:42 Италия объявила режим ЧС из-за миграционного кризиса Совмин Италии объявил режим ЧС на 6 месяцев в связи с обострением миграционного кризиса Unsplash

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Совет министров Италии объявил, что вводит режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны на полгода. Причина такого решения — увеличение потока мигрантов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.

Глава МВД Маттео Пьянтедози заявил, что резкий рост миграционных потоков отмечен на Апеннинах с начала 2023 года. В итоге критическая ситуация сложилась в некоторых центрах временного содержания нелегальных приезжих.

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Речь шла, прежде всего, о положении дел на острове Лампедуза. Там, по последним данным, остаются 1,8 тысячи беженцев, хотя центр рассчитан всего на 400 человек. В связи с этим властям предложили принять чрезвычайные меры для нормализации обстановки в этом месте.

Совмин по инициативе министра по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи решил ввести режим ЧС на всей территории Италии. Для решения миграционного кризиса кабмин выделил из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям пять миллионов евро на наиболее срочные мероприятия по этой теме.