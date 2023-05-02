Мир 02 мая 2023, 19:30 Италия не признала ответственность за сломанную технику, переданную Украине — СМИ Il fatto Quotiiano: власти Италии не виноваты в передаче ВСУ неисправной военной техники РИА «Новости»

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Минобороны Италии отказалось брать на себя ответственность за поставку на Украину неисправной военной техники, сообщила газета Il fatto Quotiiano. По данным издания, в министерстве подчеркнули, что подбором самоходок занимались члены предыдущего состава правительства страны, а обслуживали гаубицы и вовсе в США.

Авторы статьи напомнили, что украинские власти остались недовольны состоянием 20 самоходных гаубиц M109L, переданных стране в рамках программы поставок оружия НАТО.

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Источник издания в Минобороны Италии назвал эти машины устаревшими и подчеркнул, что в стране их уже не используют.

«Именно по этой причине перед отправкой они были переданы американской компании для технического обслуживания, чтобы вернуть их в рабочее состояние», — объяснил собеседник и добавил, что проблема могла возникнуть именно при прохождении техобслуживания.

Работник министерства добавил, что список машин составляли члены предыдущего формирования правительства Италии. В перечне около сотни единиц техники, уточнил он.

О передаче неисправных самоходок для нужд ВСУ стало известно в конце апреля. В западных СМИ отметили, что ни одна из них не была готова к применению в зоне боевых действий.