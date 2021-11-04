Италия не исключила возможность ревакцинации «Спутником V» и Sinovac

Граждане, которые ранее прививались непризнанными в Италии вакцинами, смогут пройти ревакцинацию препаратами «Спутник V» и китайским Sinovac. Это облегчит им получение green pass (электронных COVID-сертификатов).

Генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини заявил о такой возможности в эфире телеканала Rai1.

«Сегодня был обсужден вопрос о том, чтобы дать возможность получить бустерную дозу тем, кто был вакцинирован другими препаратами — например, Sinovac и „Спутник“. Эти вакцины получат такую возможность. Полагаю, такое решение облегчит получение green pass», — процитировало его РИА «Новости».

Также стало известно, что научно-техническая комиссия Aifa разрешила применять бустерную дозу вакцины Johnson & Johnson тем, кто ранее прививался препаратом Janssen. Эксперты посоветовали вводить дозы мРНК-вакцины через полгода после первого укола.

В середине октября итальянский посол Джорджо Стараче пообещал, что Рим сделает все возможное, чтобы в Европе как можно скорее одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».