Италия назвала условие для начала переговоров по закупке «Спутника V»

Италия сможет вести переговоры с Россией по вакцине «Спутник V» только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA).

Об этом РИА «Новости» сообщил посол республики в Москве Паскуалле Терраччано в кулуарах открытия ГУМ-катка на Красной площади.

«Вакцина должна быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных препаратов. Если Институт Гамалеи начал обсуждать ее с этим агентством, если направил информацию о российской вакцине, если агентство авторизует, сертифицирует ее, то это будет одна из доступных вакцин», — приводит агентство слова собеседника.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что в Европе существует сильное лобби против вакцин «извне», но Будапешт будет действовать в интересах своего народа.

Накануне стало известно, что «Спутник V» рассматривается на включении в список рекомендуемых препаратов во время чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина «Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Его разработали в институте имени Гамалеи. Сейчас она проходит третий пострегистрационный этап клинических исследований. Согласно промежуточным результатам исследования, эффективность вакцины составила уже 95%.