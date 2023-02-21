Мир 21 февраля 2023, 10:48 Италия назвала «практически невозможной» отправку своих истребителей на Украину Глава МИД Италии Таяни: отправка истребителей на Украину почти невозможна Викимедиа

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Италия фактически исключает возможность отправки своих истребителей на Украину. Об этом заявил итальянский вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни в интервью изданию La Stampa.

Он добавил, что эта тема еще не обсуждалась, но если бы Италия пошла на такой шаг, то ей пришлось бы координировать свои действия с союзниками, чтобы не отправить для ВСУ разные модели самолетов — в противном случае пришлось бы столкнуться с проблемой обучения пилотов.

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«Одним словом, отправка итальянских истребителей представляется практически невозможной», — подытожил Таяни.

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Он добавил, что шестой пакет военной помощи Украине уже утвердили и отправка материалов завершается. Через несколько недель Италия вместе с Францией направят туда систему SAMP-T для противовоздушной обороны.

Вице-премьер Италии уверен, что украинскую сторону нужно поддерживать, чтобы она села за стол переговоров «на равных условиях». В этом, по мнению Антонио Таяни, «лучший способ достижения мира».