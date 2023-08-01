Мир 01 августа 2023, 15:58 Италия начнет вывозить своих граждан из Нигера Вице-премьер Таяни: Италия организует спецрейс из Нигера для эвакуации своих граждан Википедия

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Итальянские власти готовят эвакуационный рейс, чтобы вывести своих граждан из Нигера. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

«Нигер. Итальянское правительство решило предложить нашим согражданам, находящимся в Ниамее, возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию», — написал он.

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По его словам, посольство в столице этой страны будет открытым и продолжит свою работу. Дипломаты намерены оказывать посредничество в предотвращении кризиса в Нигере.

Франция заявила 1 августа о том, что вывезет из Нигера своих соотечественников, а также людей из других стран Евросоюза. Одной из причин такого решения стала агрессия в сторону французского посольства.

Ранее военные Нигера сообщили о госперевороте — президента Мохамеда Базума сместили, границы государства закрыли и объявили комендантский час.