Италия и Алжир подписали соглашение об увеличении поставок газа

Итальянское нефтегазовое предприятие Eni заключило с алжирской государственной компанией Sonatrach соглашение об увеличении поставок голубого топлива в Италию. Об этом написал RT.

«Наши правительства подписали соглашение о намерениях в сфере энергетики. Также Eni и Sonatrach заключили соглашение для увеличения поставок газа в Италию», — сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

Он добавил, что итальянские власти выказали готовность сотрудничать с Алжиром. По его словам, это сотрудничество нацелено на развитие возобновляемой энергии и зеленого водорода, а также на ускорение экологического перехода Италии.