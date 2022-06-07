Италия, Франция и Германия не поддержали требование Зеленского по Крыму

Требование Владимира Зеленского передать Киеву контроль над Крымом не нашло поддержки у Италии, Франции и Германии. Страны выступили за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине.

Позицию трех государств озвучил в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен.

«Италия, Франция и Германия поддерживают контакт с Путиным. Все выступают за переговоры. Никто не настаивал на том, чего иногда требовал Зеленский — на сдаче Россией украинской территории, которой она владеет с 2014 года», — написал он.

Поддержку Зеленский, по словам Бьюкенена, получил от некоторых стран Восточной Европы. Обозреватель добавил, что в случае прекращении огня и начале диалога, оказывающую помощь Украине коалицию наверняка ждет раскол.

Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, напомнило РИА «Новости», отрицал возможность признания Украиной Крыма как части РФ и согласие на автономию ДНР и ЛНР.