Италия допустила признание вакцинации «Спутником V»

Минздрав Италии изучит возможность признания полного цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V». Есть два варианта. Решение по ним примут в ближайшие дни. Сейчас привитые отечественным препаратом россияне не могут получить так называемый грин-пасс — ковид-сертификат о вакцинации.

Представитель итальянского Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца заметил, что власти могут узаконить введение дополнительной дозы мРНК-вакцины другого типа. Для этого нужно разрешение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), уточнил ТАСС.

«Другая [возможность] — просто признать полные циклы вакцинации, которые были проведены за рубежом этими препаратами. В настоящее время рассматриваются два варианта, решение будет принято в ближайшие несколько дней», — подчеркнул Рецца.

ЕМА признал ковид-сертификаты Сан-Марино. Жители республики в основном прививались российской вакциной, но им придется до 15 октября получить третью дозу препарата, одобренного агентством.

Пресс-служба Минздрава России сообщила, что идет согласование визита представителей ЕМА для разрешения сертификации вакцины «Спутник V». Комиссия может приехать уже в декабре.