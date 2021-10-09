facebook_pixel
    09 октября 2021, 01:05

    Италия допустила признание вакцинации «Спутником V»

    Минздрав Италии: решение о признании Спутника V примут в ближайшие дни

    Анастасия Кукова

    Минздрав Италии изучит возможность признания полного цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V». Есть два варианта. Решение по ним примут в ближайшие дни. Сейчас привитые отечественным препаратом россияне не могут получить так называемый грин-пасс — ковид-сертификат о вакцинации.

    Италия допустила признание вакцинации «Спутником V»

    Представитель итальянского Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца заметил, что власти могут узаконить введение дополнительной дозы мРНК-вакцины другого типа. Для этого нужно разрешение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), уточнил ТАСС.

    «Другая [возможность] — просто признать полные циклы вакцинации, которые были проведены за рубежом этими препаратами. В настоящее время рассматриваются два варианта, решение будет принято в ближайшие несколько дней», — подчеркнул Рецца.

    ЕМА признал ковид-сертификаты Сан-Марино. Жители республики в основном прививались российской вакциной, но им придется до 15 октября получить третью дозу препарата, одобренного агентством.

    Пресс-служба Минздрава России сообщила, что идет согласование визита представителей ЕМА для разрешения сертификации вакцины «Спутник V». Комиссия может приехать уже в декабре.