Мир 30 июля 2023, 20:43 Италия допустила «политическое решение» окончания конфликта на Украине Министр обороны Италии Крозетто: политический выбор мог бы определить исход конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Исход конфликта на Украине может быть определен не ситуацией на поле боя, а политическим решением, допустил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Ситуация на фронте находится в застое, заявил глава военного ведомства в интервью газете Corriere della Sera.

Министр отметил, что никто не знает, когда завершится конфликт на Украине, контрнаступление натолкнулось на сложности.

Реклама

«Ситуация находится в состоянии застоя, что обещает еще долгое его продолжение. <…> Российская оборона осложняет наступление. Поэтому политический выбор мог бы определить исход конфликта», — заявил Крозетто.

Происходящие в мире события нарушают привычный уклад жизни и «заставляют забывать о таких ценностях как свобода и демократия», отметил министр. И это может послужить поводом для ускорения мирного процесса. Крозетто также напомнил, что в США приближаются президентские выборы, и они могут изменить позицию Штатов по Украине.

Европейцы выразили серьезные сомнения в правильности поступков президента Украины Владимира Зеленского. Однако в Италии 38% респондентов уверены, что украинский лидер поступает правильно.