    13 июня 2020, 18:00

    Италия договорилась о производстве 400 млн доз вакцины от COVID-19

    Алена Макаренко

    Главы министерств здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca. Они договорились о производстве 400 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом в Facebook написал глава итальянского ведомства Роберто Сперанца.
    Италия договорилась о производстве 400 млн доз вакцины от COVID-19

    Вакцина будет «предназначена для населения Европы».

    «По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года», — отметил Сперанца.

    Вакцина-кандидат появилась благодаря исследованиям Оксфордского университета. Ее производство запустят, в том числе при содействии итальянской стороны.

    «Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы. Вакцина является единственным определяющим решением для COVID-19. По-моему, она должна будет всегда восприниматься как глобальное общественное благо, право на которое имеют все, а не привилегия немногих», — добавил Сперанца.

    Ранее о создании вакцины заявил НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сотрудники института приступят к промышленному производству медицинских препаратов от коронавируса в сентябре. А разработкой‌ ‌вакцины‌ ‌для‌ ‌профилактики‌ ‌коронавируса‌ ‌занимаются‌ ‌10‌ ‌государственных‌ ‌учреждений‌ ‌и‌ ‌несколько‌ ‌коммерческих‌ ‌структур.‌ ‌

    Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может стартовать в декабре.