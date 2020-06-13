Италия договорилась о производстве 400 млн доз вакцины от COVID-19

Вакцина будет «предназначена для населения Европы».

«По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года», — отметил Сперанца.

Вакцина-кандидат появилась благодаря исследованиям Оксфордского университета. Ее производство запустят, в том числе при содействии итальянской стороны.

«Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы. Вакцина является единственным определяющим решением для COVID-19. По-моему, она должна будет всегда восприниматься как глобальное общественное благо, право на которое имеют все, а не привилегия немногих», — добавил Сперанца.

Ранее о создании вакцины заявил НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сотрудники института приступят к промышленному производству медицинских препаратов от коронавируса в сентябре. А разработкой‌ ‌вакцины‌ ‌для‌ ‌профилактики‌ ‌коронавируса‌ ‌занимаются‌ ‌10‌ ‌государственных‌ ‌учреждений‌ ‌и‌ ‌несколько‌ ‌коммерческих‌ ‌структур.‌ ‌

Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может стартовать в декабре.