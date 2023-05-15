Мир 15 мая 2023, 09:21 Италии предрекли забастовку из-за роста цен на макароны Il Messaggero: в Италии может начаться «макаронная забастовка» из-за роста цен на продукт Unsplash

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Цены на макароны продолжают расти в Италии. Такая ситуация может привести в стране к забастовке. Об этом написала газета I’ll Messaggero.

Ассоциация потребителей Италии выступила с требованием провести проверки по факту подорожания продукта. Итальянцы не исключили, что из-за необоснованного роста стоимости макаронных изделий может произойти «макаронная забастовка».

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Ассоциация пожаловалась в антимонопольное ведомство. Организация попросила провести расследование и выяснить, почему в некоторых магазинах рост цен на продукт оказался вдвое выше инфляции.

Некоторые итальянские производители назвали такое положение дел обоснованным. По их словам, нужно обратить внимание на цепочки поставок, а также взять под контроль цены до момента появления товара на полках торговых точек.

Итальянский продовольственный союз связал рост цен на макароны с тем, что находящиеся в продаже макаронные изделия произвели в момент, когда зерно стоило дорого. Поэтому компании включили в цену высокие расходы на упаковку и большие энергозатраты.