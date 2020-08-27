IT на выход. Международные компании собирают вещички из Белоруссии

В Минске продолжаются обыски в крупных международных компаниях и у оппозиционных политиков. О том, что это чревато не только уходом бизнеса в другие страны, но и новым витком протеста, «360» рассказал белорусский политолог, руководитель аналитических проектов информагентства «БелаПАН» Александр Класковский.

Что произошло

В среду, 26 августа, обыски прошли в доме бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало и в белорусской редакции газеты «Комсомольская правда». Цепкало, который вместе с семьей покинул страну, опасаясь задержания, в шутку сообщил, что силовики «арестовали телевизор и пылесос».

«Комсомолка» до этого выходила с кадрами избитых демонстрантов на первой полосе. Издание столкнулось с трудностями при печати тиража в Белоруссии.

Две недели назад обыски прошли в минских офисах «Яндекса» и Uber. В результате «Яндекс», по данным источников, вывез из страны часть сотрудников. Серьезное влияние на IT-индустрию оказывают и перебои с интернетом, который отключают по решению властей.

Чего ожидать

Александр Класковский считает действия белорусских властей после выборов «психозом», который бьет не только по имиджу руководства, но и по экономике — «потому что обыски в этих крупных международных компаниях заставили их руководство задуматься о том, чтобы вообще выводить свой бизнес из Белоруссии».

«Пару дней назад компания Viber уже объявила о закрытии минского офиса. „Яндекс“ тоже вывез часть сотрудников из Белоруссии после обысков, которые прошли в компании 13 августа. И, я думаю, этим дело не закончится», — опасается политолог.

Источник фото: РИА «Новости»

Многие инвесторы, «которые подумывали прийти» в Белоруссию, откажутся от своих планов, считает Класковский.

«После этих так называемых выборов, проведенных самым брутальным образом, и после того, что режим стал творить после выборов — разгоны, пытки, издевательства над задержанными и погромы в офисах ряда компаний — все это не добавляет привлекательности инвестиционному имиджу Белоруссии», — заявил собеседник «360».

По словам политолога, происходящее в республике привело не только к потере политических очков для Александра Лукашенко и его окружения, но и грозит большим «отложенным уроном».

То, что сейчас белорусская власть крушит в таком запале, разбирается, как они считают, со своими врагами, потом долго будет болезненно аукаться Александр Класковский руководитель аналитических проектов информагентства «БелаПАН»

Класковский сослался на мнение экономистов, считающих, что Белоруссию ждет падение экономики, «и это будет дополнительным фактором, который может вывести на улицы недовольных людей».

«И если сейчас, судя по всему, национальная забастовка в Белоруссии не получилась — власти, администрация предприятий задавили эту активность рабочих, кого-то запугали — то когда к политическому недовольству прибавится еще и экономическое, это может вылиться в сильный социальный взрыв», — предсказывает политолог.

Исходя из этого белорусские власти, по его мнению, действуют недальновидно.