IT-эксперт Зыков назвал причину, по которой Google остается в России

Компания Google не уйдет из России, поскольку является инструментом пропаганды США. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, власти США не хотят лишать Россию Google и YouTube, поскольку через эти ресурсы можно доносить информацию до российской аудитории.

«Google — это бизнес-корпорация, и если она не зарабатывает в России, но сохраняет часть своих сервисов, то возникает вопрос, с какой целью она это делает. В благотворительность я не верю, скорее всего, здесь дело в каких-то пропагандистских историях», — сказал Зыков.