Мир 19 декабря 2023, 19:45 IT-эксперт Клименко заявил, что российские предприниматели уже забыли про Европу

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Евросоюз утвердил новый пакет санкций против РФ, который в том числе включает запрет на импорт российских алмазов. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, предприниматели из России уже забыли про Европу. Сейчас идет активное развитие связей с Китаем, Индией и Вьетнамом, пояснил IT-эксперт.

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Он также назвал положение с мерами воздействия ЕС механической историей. События не стоит возводить в абсолют, считает Клименко.