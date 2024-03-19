Мир 19 марта 2024, 12:20 IT-эксперт Клименко сравнил позицию США в отношении TikTok с рэкетом 90-х

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Конгресс США намерен вынудить китайских владельцев TikTok продать соцсеть под угрозой блокирования. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он сравнил позицию Соединенных Штатов с российским рэкетом 90-х годов.

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«Но наши рэкетиры были более гуманными, чем сейчас американское государство — они требовали какую-то часть. А американцы требуют продать все», — отметил эксперт.

Он также добавил, что TikTok, который работает на территории США, был создан как самостоятельная компания, отдельно от Китая.