Истринские сыровары выиграли золотые медали на международном конкурсе во Франции

Производители сыра из подмосковной Истры получили на международном конкурсе Fromonval во Франции две золотые медали за свою продукцию. Об этом подмосковный сыровар Олег Сирота написал в Instagram.

Олег Сирота выразил надежду, что через несколько лет для производителей сыра из России награды в Европе станут обычным делом.

Сырная сборная России отправилась на международный конкурс во Франции. Среди участников истринский продукт Подробнее

«Мы увозим в Россию семь медалей: три золота, серебро и три бронзы. Наш российский сыр получил здесь самое настоящее признание. А для нашей маленькой сыроварни это конечно настоящий прорыв — золотых медалей в Европе мы еще не брали», — написал Сирота.

Он отметил, что золото взял винный сыр его предприятия в Истре в категории «Прессованные сыры», серебро —тирольский сыр, а две бронзовые медали получили губернаторский и крестьянский сыры.

Кроме того, еще одну золотую медаль конкурса привезут в Истру профессионалы из сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр». Их сыр «Бюш в золе» удостоили высочайшей награды в категории «Козьи полувыдержанные сыры».

Россию на конкурсе представляли производители из нескольких регионов: сыровары из Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Кроме Сироты, из Подмосковья во Францию отправились представители сыроварни «Альдини» из Орехово-Зуева и сыроварни «Сыр энд Бир» из Королева.