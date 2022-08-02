Истребители ВВС Тайваня взяли курс на сопровождение спецборта Пелоси
Военные самолеты Тайваня взяли курс на сопровождение спецборта Пелоси
Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт правительства США, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Об этом со ссылкой на СМИ сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьева.
Американский телеканал CNBC сообщил, что Белый дом уведомил официальные власти Пекина о том, что планы Пелоси о посещении Тайваня никак не согласованы с администрацией президента. При этом китайские власти отказываются принимать позицию США.
Ранее появилась информация, что специальный борт с Пелоси вошел в воздушную зону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Flightradar24.
Японская телекомпания NHK со ссылкой на Бюро обороны Окинавы сообщила, что американские военные подняли в воздух пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15 с базы на Окинаве.
В Сети появились кадры, на которых видно, что на ступеньках к входу тайваньского парламента расстелили красную ковровую дорожку в ожидании прибытия Пелоси.