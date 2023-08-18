Мир 18 августа 2023, 18:41 Истребители ВВС КНДР подняли в воздух из-за американского самолета КНДР поднимала в воздух истребители из-за разведывательного самолета США Википедия

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КНДР подняла в воздух истребители после того, как в экономическую зону страны в районе восточного побережья вторгся американский самолет-разведчик. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Генерального штаба Корейской народной армии (КНА).

По данным КНА, самолет США вторгся в экономическую зону Северной Кореи 17 августа на глубину порядка 14 километров. Он проник на территорию страны в 520 километрах от порта Вонсан.

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В ответ на это КНДР поняла в воздух свои истребители, после чего американский самолет покинул район. О происшествиях в воздухе Генштаб КНА не сообщил. По предварительным данным, самолет США выполнял разведывательную миссию.

«Наши военные будут готовы предпринять любые действия для защиты суверенитета республики», — подчеркнули в КНА.

Во вторник, 15 августа, министр обороны КНДР Кан Сун Нам обвинил США в эскалации ядерного конфликта. По его словам американские власти перебросили в Южную Корею серьезные ядерные средства.