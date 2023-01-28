Мир 28 января 2023, 10:51 Истребители ВС Индии разбились в штате Мадхья-Прадеш Ani: в Индии разбились истребители Су-30 и Mirage 2000

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Сразу два истребителя ВВС Индии, включая российский Су-30, разбились в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщили журналисты агентства Ani со ссылкой на неназванный источник в Минобороны страны.

«Два самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш», — сообщил собеседник издания.

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По его словам, в этом регионе проходили учения.

Журналисты агентства уточнили, один из пострадавших истребителей — Су-30 российского производства. Второй военный самолет — французский Mirage 2000.

По данным издания, на месте крушения уже ведутся спасательные работы. Журналисты пока не уточнили причину падения самолетов. Также пока ничего не известно о текущем состоянии пилотов и общем количестве пострадавших.

По предварительным данным, управлявшие истребителями участники учений успели катапультироваться. Они отделались легкими травмами.