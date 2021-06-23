Истребители США впервые с 1943 года совершили вылет с британского авианосца

Американские истребители F-35B впервые со времен Второй мировой войны поднялись в воздух с борта британского авианосца HMS Queen Elizabeth для боевого вылета. В операции приняли участие и самолеты Великобритании.

Целью истребителей было нанесение ударов по позициям террористов группировки «Исламское государство»* на Ближнем Востоке, сообщил СNN.

По данным телеканала, в последний раз F-35B США поднимались в воздух с иностранного авианосца в 1943 году. Тогда корабль также принадлежал Великобритании.

Накануне несколько СМИ сообщили, что российские самолеты преследовали Queen Elizabeth в Средиземном море. На борту авианосца находятся восемь истребителей F-35, 10 вертолетов и 10 самолетов США. Авианосец пробудет в водах Средиземного моря две-три недели.

Зарубежный политолог Эндрю Корыбко объяснил, что интерес России к авианосцу абсолютно нормален. По его словам, движение таких кораблей в любую точку мира всегда интересно и страны обычно стараются это контролировать.

Никакого нарушения международных правовых норм в этом нет. В данном случае Россия также соблюдала все нормы, поэтому опасения Великобритании на этот счет беспочвенны, заключил он.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.