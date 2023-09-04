04 сентября 2023, 07:41
Истребители США нарушили меморандум о деэскалации конфликта в Сирии
Истребители коалиции США ударили по двум объектам в Сирии
Четыре истребителя международной коалиции во главе с США ударили по двум объектам в сирийской провинции Хомс. Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Вадим Кулить заявил, что военные нарушили меморандум 2017 года, сообщили «Известия».
«Своими действиями так называемая коалиция нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года», — заявил он на брифинге.
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По два истребителя F-16 и F-35 через зону Эт-Танф нарушили воздушное пространство Сирии и ударили по двум объектам в Хомсе.
Американские истребители 19 августа в районе военной базы Эт-Танф на высоте девяти тысяч метров подошли на опасно близкое расстояние к российским, когда те совершали плановый полет. Пилотам удалось избежать столкновения.
Международный аэропорт Алеппо пострадал от ударов израильской армии. Утром 28 августа военные разрушили взлетно-посадочную полосу.
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