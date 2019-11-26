Истребители поднялись в небо над Вашингтоном из-за самолета-нарушителя

Видео с места событий опубликовал на своей странице в Twitter журналист местного издания Cheddar Jive Durkey.

«Белый дом полностью заблокирован. Вся пресса приютилась в комнате для брифингов. Аналогичная ситуация в офисе Конгресса на Капитолийском холме», — говорится в сообщении.

После появления сообщения о появлении в воздухе вероятного нарушителя сотрудники спецслужб также блокировали здание Конгресса. Все продолжалось около 20 минут.

Командование аэрокосмической обороны США заявило, что самолет, который пролетел над столице не считается враждебным. Но должностные лица продолжат за ним наблюдение. В воздух поднялись истребители. Кому именно принадлежал борт-нарушитель в ведомстве не уточнили.