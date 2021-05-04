Истребители пятого поколения F-35 появились на границе России с Эстонией

Главный штаб сил обороны Эстонии торжественно передал полномочия по охране воздушного пространства над странами Балтии от ВВС Германии итальянским военно-воздушным силам с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Церемония состоялась на авиабазе Эмори под Таллином.

Как сообщила пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии, в Балтийской военной миссии итальянские летчики будут участвовать впервые. Командующий ВВС НАТО генерал Джеффри Л. Харригян поблагодарил Эстонию за «фантастическую поддержку каждому подразделению воздушной безопасности».

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет пожаловался собравшимся, что Россия до сих пор ведет агрессивную внешнюю политику. Поэтому все должны быть «бдительны и готовы к обороне». Он подчеркнул особую важность демонстрации политического единства, сил и возможностей.

Источник фото: пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии.

Так как у стран Балтии нет пригодных для воздушного патрулирования самолетов, с 2014 года в Эстонии и Литве появились авиабазы НАТО для размещения истребителей стран-участников североатлантического блока.

В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о создании совместной с Таджикистаном системы ПВО. Она должна повысить надежность охраны границ в воздушном пространстве.