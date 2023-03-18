Мир 18 марта 2023, 23:48 Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС России у границ Эстонии Истребители Британии и Германии поднялись навстречу самолетам ВКС России у границ Эстонии Pixabay

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Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и Германии сопроводили группу самолетов Воздушно-космических сил России у границ воздушного пространства Эстонии. Самолет Ту-134 следовал вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27, говорится в сообщении пресс-службы ВВС Британии. Его процитировал ТАСС.

«Нас подняли на перехват самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Эстонии. Мы быстро идентифицировали российские самолеты и вели за ними наблюдение, когда они летели рядом с границами воздушного пространства НАТО», — пояснил представитель британских ВВС Ричард Лиск.

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Российские самолеты сопровождали два истребителя сил НАТО от Германии и Британии, которые ведут совместное патрулирование эстонского воздушного пространства.

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Ранее сообщалось, что фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота Военно-морского флота России «Адмирал флота Касатонов», а также средний морской танкер «Академик Пашин».