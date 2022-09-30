Истребители НАТО подняли по тревоге из-за российского самолета у границ Польши | 360°

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Истребители НАТО подняли по тревоге из-за российского самолета у границ Польши

ВВС Италии сообщили о вылетах истребителей НАТО из-за российских самолетов у границ Польши

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Патрулирующие границу Польши истребители НАТО дважды вылетали по тревоге из-за приближения российских самолетов. Об этом на своей странице в Twitter сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Италии.

Twitter

Twitter

«Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога поднята из-за российских самолетов возле приграничной зоны Польши», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, истребители поднимали по тревоге дважды в минувший четверг, 29 сентября.

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В середине августа Минобороны России сообщило, что британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос.

На перехват отправили истребитель МиГ-31бм, который успешно выдворил британский самолет с территории России.

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