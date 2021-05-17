Истребители Израиля поразили 35 военных объектов в секторе Газа

Удары по 35 военным объектам и 15 километрам тоннелей в северной части сектора Газа нанесли 54 израильских истребителя. Атаки прошли в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ее представители заявили, что израильские военные провели третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа.

«В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Израильский суд принял решение о выселении арабских жителей Иерусалима из района Шейх-Джаррах. Тогда палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, стала запускать ракеты для атаки Израиля. Израильские военные тоже начали бомбардировки.

С начала обстрелов погибли более 200 палестинцев, свыше 5,5 тысячи человек ранены. По последним данным, со стороны Израиля погибли десять человек, еще порядка 50 получили серьезные ранения и сотни людей пострадали.