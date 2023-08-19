Мир 19 августа 2023, 13:57 Истребители F-16 сочли бесполезными для ВСУ Генерал ВВС США Хекер: F-16 не спасут ВСУ United States Air Force

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Истребители F-16 не станут для ВСУ «серебряными пулями», поскольку российские вооруженные силы быстро научатся уничтожать такие самолеты. Об этом заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер, слова которого привело издание Business Insider.

«Проблема в том, что вы не сможете подобраться на F-16 достаточно близко, потому что вас собьет одна из ракет класса „земля — воздух“», — отметил Хекер.

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По мнению американского генерала, те, кто ждет, что истребители помогут ВСУ изменить расстановку сил на поле боя, испытают глубокое разочарование.

Кроме того, украинских пилотов придется обучать как минимум год, поэтому истребители в любом случае поступят в ВСУ еще нескоро, напомнил Хекер.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит F-16 лишь после того, как пилоты завершат необходимую подготовку. По оценкам СМИ, это произойдет не раньше следующего лета.

По мнению главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, поставка истребителей на Украину не повлияет на исход СВО, писал RT.