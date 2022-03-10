Истребителей не будет. Отказ Запада поставлять Украине серьезное вооружение связан с желанием завершить конфликт

Уже не первый раз США и их союзники демонстрируют нежелание снабжать Украину какими-то серьезными формами вооружения. Об этом «360» рассказал руководитель департамента аналитических исследований Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Страны Запада в целом уже готовы добиться деэскалации конфликта. Та же передача самолетов в страну этому не способствует. Кроме того, многие страны просто не хотят расставаться со своей авиацией. Даже Польша, которая изначально заявляла о намерениях передать Украине истребители.

«Там были оговорки, что взамен предоставленных Украине самолетов потребуются новые американские в польскую армию», — пояснил Колчин.

Он обратил внимание на изменения в европейском дискурсе вокруг конфликта на Украине. Последствия антироссийских санкций уже ударили по иностранному бизнесу. И разрешить происходящее Запад хотел бы поскорее.

«Конечно, европейские избиратели уже будут крайне осторожно присматриваться к действующим правительствам на следующий электоральный период при таких последствиях внешней политики», — заключил аналитик.

Ранее СМИ сообщили, что Польша может предоставить Украине самолеты, оставшиеся в стране со времен СССР, если США в обмен поставят многофункциональные истребители F-16. О поставке попросил президент страны Владимир Зеленский.

При этом правительство Польши опровергло эти данные. Там заявили, что решения о передаче Украине военных самолетов не принято.