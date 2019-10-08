Истребитель ВВС США разбился в Германии

В округе Трир-Саарбург (федеральная земля Рейнланд — Пфальц) на западе Германии потерпел крушение истребитель F-16. По данным полиции, пилот катапультировался.

Во вторник, 8 октября, полиция города Трир сообщила об инциденте. По данным ведомства, на месте работают оперативные службы.

Как сообщила немецкая телерадиокомпания SWR3, крушение произошло в отдалении от населенных пунктов. Пострадавших на земле, по предварительным данным, нет.

Пилот истребителя катапультировался, его госпитализировали. В пресс-релизе сообщили, что «о характере травм информации нет. Остается неизвестной и причина катастрофы».

Представитель Военно-воздушных сил германии заявил, что истребитель был приписан к американской авиабазе Spangdahlem.