Истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден. Пилоту удалось катапультироваться, он и еще один человек пострадали. Причины столкновения пока неясны.

Об этом сообщили в аккаунте авиабазы в Twitter.

«Сегодня утром F-16 при запуске врезался в здание напротив. В результате пострадали два человека. Пилоту удалось спастись», — сказано в сообщении.

На кадрах видно, что пилот смог катапультироваться и приземлиться благодаря парашюту. Он пострадал, однако сейчас о его состоянии ничего не известно.

Источник фото: Twitter

В пресс-службе авиабазы также уточнили, что ни пожара, ни взрыва в результате столкновения не было. Причину случившегося установят во время расследования. В Министерстве обороны страны отметили, что «дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время».