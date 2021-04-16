Истребитель Су-30СМ рухнул в Казахстане

Военный самолет Су-30СМ погранслужбы Казахстана совершил аварийную посадку в Карагандинской области республики. Информацию о случившемся подтвердили в Минобороны страны.

ЧП произошло в учебном авиационном центре города Балхаш. Члены экипажа живы, уточнили в ведомстве. Установлено, что истребитель совершал тренировочный полет, сообщило Радио Sputnik-Казахстан.

«Экипаж самолета катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников», — подчеркнули в министерстве.

Обстоятельства и причины аварийной посадки Су-30СМ выяснит специальная комиссия. Эксперты уже работают на месте происшествия.

В середине марта в Казахстане произошло крушение военного самолета Ан-26. Он упал недалеко от аэропорта Алматы.На борту находились шесть человек. Четверо из них погибли.