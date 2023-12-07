Мир 07 декабря 2023, 19:03 Истребитель Саудовской Аравии потерпел крушение при тренировочном полете Истребитель F-15 Саудовской Аравии потерпел крушение около военной базы Википедия

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Тренировочный полет истребителя F-15 Военно-воздушных сил Саудовской Аравии закончился крушением. На месте погибли два летчика. Об этом министерство обороны страны сообщило на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным ведомства, крушение произошло в районе военной базы в городе Захран.

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«Истребитель королевских военно-воздушных сил королевства F-15 потерпел крушение в 12:50 по местному времени 7 декабря во время тренировочного полета в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в Захране», — указали в тексте опубликованного документа.

Выяснением причин крушения занялась специальная комиссия, которая организовала расследование.

В августе этого года российский истребитель Су-30 разбился во время выполнения тренировочного полета в Калининградской области. В пресс-службе Западного Восточного округа заявили, что экипаж погиб. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность.