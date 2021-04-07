Истребитель, входящий в состав военной пилотажной группы «Турецкие звезды», разбился в центральной Турции. Об этом сообщила газета Sabah.

ЧП произошло днем 7 апреля в районе города Конья. Издание написало, что самолет потерпело крушение во время учебного полета.

Сначала газета писала, что разбившийся истребитель — F-16. Позже издание написало, что в авиакатастрофу попал истребитель Northrop F-5. На месте крушения идут спасательные работы, находившегося за штурвалом летчика ищут.