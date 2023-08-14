Мир 14 августа 2023, 03:18 Истребитель разбился перед жилым домом на авиашоу в США Fox 2 Detroit: истребитель разбился на авиашоу «Гром над Мичиганом» в США Freepik

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Во время авиашоу «Гром над Мичиганом» в США истребитель МиГ-23 потерпел крушение. Об этом сообщил телеканал Fox 2 Detroit.

В издании отметили, что самолет разбился рядом с жилым районом недалеко от озера Бельвиль. На борту воздушного судна находились два пилота, они успели катапультироваться. Летчиков нашли в воде и отправили в больницу.

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После падения истребителя шоу остановили, зрителей попросили покинуть территорию. По неуточненным данным, самолет рухнул перед жилым домом. Очевидцы видели густой и темный дым, поднявшийся в небо. Что именно стало причиной случившегося — неизвестно.

Ранее Истребитель-бомбардировщик F-18 потерпел крушение на авиабазе в Сарагосе в Испании. ЧП произошло во время его маневрирования в воздушном пространстве. Судно взорвалось и разбилось недалеко от одной из взлетно-посадочных полос авиабазы. Пилот катапультировался, его госпитализировали с травмами ног.