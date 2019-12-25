Истребитель потерпел крушение в Иране

Поиски упавшего самолета усложняет сильный ветер. Данных о погибших пока нет. Об этом рассказал руководитель Центра по чрезвычайным ситуациям Ардебиля. Самолет разбился в горах, в районе потухшего вулкана Себелан, после вылета с военной базы. По данным телеканала, летчик успел катапультироваться. Его еще не нашли.

На место ЧП вылетели три аварийно-спасательных вертолета. Причины произошедшего устанавливаются. В поисковой операции принимают участие специалисты Красного Полумесяца. Более подробной информации о крушении самолета пока нет.