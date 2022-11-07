Истребитель потерпел крушение на востоке Саудовской Аравии | 360°

Мир 07 ноября 2022, 07:47 Истребитель потерпел крушение на востоке Саудовской Аравии Минобороны Саудовской Аравии: истребитель F-15S разбился на востоке страны Викимедиа

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Авиакатастрофа произошла на востоке Саудовской Аравии, в провинции Эш-Шаркия. Там разбился истребитель ВВС, двум членам экипажа удалось спастись.Об этом сообщило Саудовское агентство печати, ссылаясь на заявление официального представителя Минобороны страны — бригадного генерала Турки аль-Малики.

Он рассказал, что вечером 6 ноября истребитель F-15S разбился во время выполнения тренировочного полета, причиной стала техническая неисправность. Все случилось в районе военно-воздушной базы в Дахране.

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Пилоты катапультировались, им удалось выжить. В результате произошедшего никто не пострадал, никаких повреждений на земле специалисты также не зафиксировали. После катастрофы свою работу начала комиссия по расследованию обстоятельств ЧП.

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Ранее в ноябре Саудовская Аравия заявила о «неизбежной атаке» Ирана. В связи с этим королевство, США и некоторые другие государства повысили уровень боевой готовности национальных войск. Появилась информация о том, что иранские власти якобы готовят нападение на Саудовскую Аравию, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане.