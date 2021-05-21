Истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение

Истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 «Бизон» упал в северо-западном штате Пенджаб вечером 20 мая. В пятницу пресс-служба ВВС страны в Twitter сообщила, что пилот погиб.

«Вчера вечером произошло авиационное происшествие с самолетом „Бизон“, находившимся в западном секторе. Пилот командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные травмы», — сказано в сообщении.

ВСС Индии выразило соболезнования родным и близким пилота. Информагентство ANI со ссылкой на авиационные источники написало, что это был плановый учебный полет.

Эта авиакатастрофа уже третья с участием МиГ-21 в этом году. В марте 2021 года при таких же обстоятельствах погиб пилот, а в январе ВВС Индии сообщило о крушении этого истребителя штате Раджастан, добавило РИА «Новости». Военные уточнили, что катастрофа произошла из-за технической неисправности.