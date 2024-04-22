Мир 22 апреля 2024, 05:40 Истребитель коалиции США ликвидировал пусковую установку в Сирии РИА «Новости»

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Истребитель международной коалиции во главе с США ликвидировал пусковую установку в Сирии в ходе «самообороны» после неудачной попытки запуска ракеты рядом с базой коалиции «Румалин». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», — рассказали в агентстве.

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Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль атаковал позиции ПВО на юге ближневосточного государства. В ведомстве зафиксировали материальный ущерб, однако какой именно — не рассказали.

Также 16 апреля замглавы иранского МИДа Али Багери Кани заявил, что Иран ответит на любую новую атаку Израиля. Он отметил, что военные еврейского государства за секунды ощутят последствия своих ударов.