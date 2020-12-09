Истребитель F-16 разбился в Мичигане

Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Национальной гвардии Висконсина рухнул в районе Верхнего полуострова Мичигана вечером 8 декабря. Он выполнял тренировочный полет. Об этом сообщила Нацгвардия Висконсина в Facebook.

«Во время крушения самолет выполнял плановую тренировку с одним пилотом на борту. На месте происшествия находятся аварийные службы. Причина происшествия и состояние летчика неизвестны», — доложили американские военные.

На месте падения истребителя сейчас работают экстренные службы. В Нацгвардии пообещали, что будут сообщать подробности расследования крушения F-16 на своих страницах в социальных сетях.

F-16 Fighting Falcon — это американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он поступил на вооружение армии США на рубеже 1970-х и 1980-х годов. Этот самолет используют военные Израиля, Южной Кореи и Турции.