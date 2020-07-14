Истребитель F-16 разбился при посадке на военную базу в Нью-Мексико

В американском штате Нью-Мексико упал истребитель ВВС США F-16 Viper. Он потерпел крушение, когда шел на посадку на авиабазу Холломен.

Сообщение о катастрофе было опубликовано в Twitter 49-й эскадрильи американских ВВС, к которой приписан самолет.

Самолет рухнул примерно в 18:00 понедельника по местному времени. На его борту находился единственный пилот. Ему удалось успешно катапультироваться.

«В настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм», — уточнили в эскадрилье.

На место происшествия выслали аварийно-спасательные службы. Они уже приступили к работе.

В июне в Самарской области во время тренировочного полета разбился легкомоторный самолет Як-52.