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    14 июля 2020, 08:22

    Истребитель F-16 разбился при посадке на военную базу в Нью-Мексико

    Александра Ломейко

    В американском штате Нью-Мексико упал истребитель ВВС США F-16 Viper. Он потерпел крушение, когда шел на посадку на авиабазу Холломен.

    Сообщение о катастрофе было опубликовано в Twitter 49-й эскадрильи американских ВВС, к которой приписан самолет.

    Самолет рухнул примерно в 18:00 понедельника по местному времени. На его борту находился единственный пилот. Ему удалось успешно катапультироваться.

    «В настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм», — уточнили в эскадрилье.

    На место происшествия выслали аварийно-спасательные службы. Они уже приступили к работе.

    В июне в Самарской области во время тренировочного полета разбился легкомоторный самолет Як-52.