Истребитель F-16 пропал с радаров на Тайване

Истребитель F-16 пропал с радаров вечером 17 ноября на Тайване. Поисково-спасательные силы уже отправили в район, откуда пилот последний раз передавал сигнал.

Об исчезновении самолета сообщили в местном Министерстве обороны в официальном аккаунте в Twitter. Вооруженные силы острова начали поисково-спасательную операцию. Отмечается, что за штурвалом был опытный пилот.

С момента взлета до пропажи самолета с радаров прошло лишь две минуты, пишет South China Morning Post. Сразу после возможного крушения руководство Тайваня остановило запуск всех истребителей F-16. 46 самолетов теперь тщательно проверят.

С 1996 года Тайвань потерял как минимум семь истребителей F-16. Остров фактически не находится под юрисдикцией Китая, хотя официально это не оформлено. Тайвань настаивает на своей независимости.

В июле 2020 года F-16 потерпел крушение в Нью-Мексико. Тогда американский пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Причины аварии не назывались. Самолет разбился при заходе на посадку.