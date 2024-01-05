Мир 05 января 2024, 15:17 Истощение ПВО Украины из-за российских ударов признали в США Newsweek: ПВО Украины истощились из-за ударов ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

В США признали истощение системы ПВО Украины под сильным натиском ВС России, которые в последнее время интенсивно наносят удары по военным объектам страны. Об этом написали авторы американской редакции журнала Newsweek.

Обозреватели считают, что это связано со снижением объемов помощи для Украины со стороны западных стран. У ВСУ стремительно снижается количество боеприпасов для мобильных комплексов противовоздушной обороны.

Реклама

«Поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума», — подчеркнули журналисты.

Немецкий телеканал Die Welt сообщил, что Россия перехватила инициативу по всей линии фронта. Российские военнослужащие отбрасывают противника и занимают его позиции.

Украинская армия несет колоссальные потери. Только за период с 30 декабря по 5 января ВСУ лишились почти двух тысяч солдат убитыми и ранеными. ВС РФ также ежедневно уничтожают технику противника.