Историк Жуков: Украина хочет оборвать любую связь с Россией
Историк Юрий Жуков прокомментировал требование Киевского городского совета изменить пол скульптуры «Родина-мать». Об этом сообщила Pravda.Ru.
По его словам, такие действия направлены на то, чтобы устранить любую связь Украины с Россией.
«С каждым таким событием Украину оттаскивают все дальше и дальше от России — это бесспорно», — подчеркнул Жуков.
Он добавил, что Украина имеет на это право, так это независимое государство.
«И мы теперь только смириться можем с тем, что там происходит», — заключил историк.