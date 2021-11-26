facebook_pixel
    26 ноября 2021, 15:56

    Историк Жуков: Украина хочет оборвать любую связь с Россией

    Дарья Морозова

    Историк Юрий Жуков прокомментировал требование Киевского городского совета изменить пол скульптуры «Родина-мать». Об этом сообщила Pravda.Ru.

    По его словам, такие действия направлены на то, чтобы устранить любую связь Украины с Россией.

    «С каждым таким событием Украину оттаскивают все дальше и дальше от России — это бесспорно», — подчеркнул Жуков.

    Он добавил, что Украина имеет на это право, так это независимое государство.

    «И мы теперь только смириться можем с тем, что там происходит», — заключил историк.